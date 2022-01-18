Як пише Politeka.net, знаменитість детальніше розповіла шанувальникам про свій стан. Серед іншого 30-річна MARUV зізналася, що відчула сильну втому від роботи і творче вигорання, тому вирішила відпочити.
Відповідаючи на запитання шанувальників про апатію, зірка заявила:
"Звичайно буває! Я в цей час багато жру і сплю, потім це набридає і я починаю потихеньку навантажувати себе роботою", - розповіла MARUV.
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У свою чергу, на питання про те, чи є у неї в планах запис спільної пісні з кимось із українських артистів, співачка заявила:
"Зараз я нічого не планую і нічого не хочу. Я на чілі і на розслабоні",
MARUV також розповіла, що коли працює, її графік залежить від настрою і самопочуття.
"Іноді по годині в день не працюю, а іноді 24 години", - уточнила співачка.
Крім питань і роботі шанувальників цікавило і особисте життя зірки. Так, в одному з питань у неї запитали, чи планує вона дітей.
"Так, шістьох", - несподівано відповіла MARUV.
Нагадаємо, MARUV поставила кар'єру на паузу і розповіла про творче вигорання.
Як повідомляла Politeka, MARUV в ефектному вбранні осідлала "залізного коня", кадри.
Також Politeka писала, що MARUV емоційно відповіла на критику її оновленого іміджу.