Відома співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) після новини про те, що вона бере перерву від роботи, відповіла на особисті питання про сім'ю і плани на майбутнє.

Як пише Politeka.net, знаменитість детальніше розповіла шанувальникам про свій стан. Серед іншого 30-річна MARUV зізналася, що відчула сильну втому від роботи і творче вигорання, тому вирішила відпочити.

Відповідаючи на запитання шанувальників про апатію, зірка заявила:

"Звичайно буває! Я в цей час багато жру і сплю, потім це набридає і я починаю потихеньку навантажувати себе роботою", - розповіла MARUV.

У свою чергу, на питання про те, чи є у неї в планах запис спільної пісні з кимось із українських артистів, співачка заявила:

"Зараз я нічого не планую і нічого не хочу. Я на чілі і на розслабоні",

MARUV також розповіла, що коли працює, її графік залежить від настрою і самопочуття.

"Іноді по годині в день не працюю, а іноді 24 години", - уточнила співачка.

Крім питань і роботі шанувальників цікавило і особисте життя зірки. Так, в одному з питань у неї запитали, чи планує вона дітей.

"Так, шістьох", - несподівано відповіла MARUV.

Нагадаємо, MARUV поставила кар'єру на паузу і розповіла про творче вигорання.

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