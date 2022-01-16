Епатажна українська співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) зізналася, що втомилася від роботи, і вирішила зробити перерву.

Як пише Politeka.net, артистка вирішила відверто поговорити зі своїми шанувальниками. MARUV відома своєю любов'ю до зухвалим образам, а також неоднозначними рішеннями на кшталт виступів в Росії або дуету з Філіпом Кіркоровим. Втім, останнім часом співачка не радує шанувальників новими піснями.

Один з фанатів поцікавився, чим викликане тривале затишшя. MARUV зізналася, що сильно втомилася від роботи.

"Тому що я дуже втомилася і відчула творче вигорання. Зараз мені потрібен відпочинок від моєї діяльності і просто побути вдома", - написала співачка.

Вона додала, що нових пісень від неї найближчим часом можна не чекати, порадивши шанувальникам поки слухати старі.

MARUV також відповіла на питання, чи буває у неї апатія, і як вона з нею справляється.

"Звичайно буває! Я в цей час багато жру і сплю, потім це набридає і я починаю потихеньку навантажувати себе роботою. Ще дуже класно допомагає навести порядок в квартирі і в шафі. Це реально працює", - поділилася своїм досвідом співачка.

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