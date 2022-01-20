Відома співачка і актриса Анна Трінчер, яка збільшила свої форми і зробила з цього сенсацію, знову похвалилася новими подарунками.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка і епатажна блогерша Анна Трінчер, яка планує весілля з блогером Олександром Волошиним, зовсім недавно перенесла операцію зі збільшення грудей і зробила з цього сенсацію. Дівчина вирішила розповідати мало не кожен свій крок.

В цей раз Тринчер вирішила похвалитися своїм подарунком від чоловіка-сумкою за 3,6 тисячі доларів, а також висловилася, чому вважає це нормальним.

"Чесно, за три тисячі доларів стільки всього хорошого можна купити. Я напевно не розумію, навіщо стільки витрачати на бренд», - висловлюються під постами Анни в мережі.

"Подивіться, який у мене найкращий чоловік, заздріть. О, почалося. Вам не потрібно розуміти, вам потрібно розуміти свої п * ПКІ і працювати. Кожна копійка зароблена кров'ю і потом, велика частина мого доходу - це внесок у кар'єру».

У своїх Instagram-сторіс Тринчер не раз розповідала, що збирається збільшити груди, а потім показувала підготовку до цього кроку. Тепер же все сталося, і зірка виклала кадри прямо з операційної, а також показала себе після наркозу.

На знімках видно, що лікарі копошаться над сплячою в наркозі Ганна. Також є кадр з контейнерів, в якому зберігалися імплантати. Є фото, зроблені вже після операції, на одному з них співачка ніби заглядає під простирадло і дивиться, чи є там її груди. На ще одному знімку, Тринчер вивозить медперсонал в інвалідному візку.

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