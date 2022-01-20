Як передає Politeka.net, Анна Сагайдачна є відомою українською актрисою. Вона прославилася завдяки своїй ролі Наталії Дорошенко в серіалі "Кріпосна", де також знімалися Ксенія Мішина та Тарас Цимбалюк.

Так, цього разу зірка "Кріпосної" прийшла на інтерв'ю до "DOROTYE", де розповіла факти зі свого життя. На кадрах Анна Сагайдачна вперше розповіла про свій перший шлюб. Як відомо, до того, як Сагайдачна вийшла заміж за Євгена Третяка, у неї був невдалий досвід відносин.

"Мною було прийнято одне рішення. Я вважаю, що воно було неправильним. Але, як мені сказав мій астролог, так мало статися. Та людина, з якою я говорила, що я зустрічалася - ми розписалися, я вийшла заміж. Тобто практично я вдруге заміжня", - розповіла Сагайдачна.

"Про це немає ніде ніякої інформації, я про це не говорю. Я кажу те, що у мене був хлопець. І це не тому що я намагаюся когось обдурити або щось приховати. Це тому що я дійсно так вважаю, що хлопець був, а чоловіка не було...Був просто штамп в паспорті, був розпис", - висловилася Анна Сагайдачна.

На думку зірки "Кріпосної", до першого шлюбу її, можливо, підштовхнула мамина наполегливість. "Я зазнала впливу мами… Мама дуже хотіла, щоб я вийшла заміж, щоб вона за мене менше хвилювалася".

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