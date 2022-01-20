Дружина героя шоу "Холостяк-10", пілота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун вирішила розповісти про те, як їй вдалося скинути 28 кг за короткий час.

Відома модель Даша Хлистун, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, не так давно стала мамою і швидко прийшла у форму, чим розбурхала шанувальників, пише Politeka.net. Причому дівчина також досить швидко приступила до роботи і розповіла, що допомогло їй швидко схуднути.

"Як схудла? Я ходила на заняття навіть з Аріаною о сьомій ранку, три рази на тиждень, харчування і масажі допомогли. Через два місяці після пологів почала тренування. Коли я летіла в свою першу моделлю поїздку, то дуже набрала-59-60 кг, ну і під час вагітності моя вага була 78кг. зараз зростання 170, а вага 50» - пише Даша під кадрами.

Вона також показала, як змінилася після народження дочки і швидко прийшла в себе, заради чого і працювала.

Нагадаємо, 14 Січня відсвяткувала своє 26-річчя. Даша зізналася, що відчуває себе на 18. На наступний день модель вийшла в ефір свого Instagram і розповіла, як провела свято.

"Привіт! Я без головного болю сьогодні, все було культурно вчора, все було добре, тому сьогодні навіть плов готую. Дитина моя спить, а я вийшла до вас, щоб сказати кожному спасибі велике за ваші привітання, за те, що ви мені вчора бажали від щирого серця, і рада, дуже-дуже приємно", - звернулася красуня до передплатників.

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