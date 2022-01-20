TARTAK оголосила про своє закриття - група два роки намагалася триматися на плаву після відходу фронтмена Сашка Положинського, але, в підсумку, здалася.

Про те, що український гурт TARTAK припинив своє існування, хлопці повідомили у себе в мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Ми, музиканти Тартака сьогодні офіційно завершуємо свою роботу у складі групи. Дякуємо всім, хто підтримував наші спроби утримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху", - йдеться в офіційній заяві TARTAK'а.

При цьому музиканти не впадають у відчай - адже на підході їх новий проект: "Зовсім скоро вийде в світ наш новий проект, над яким ми зараз плідно працюємо і вже не можемо дочекатися прем'єри першої, дебютної роботи. До зустрічі! 🌱".

Відзначимо, група TARTAK проіснувала на українській сцені 26 років, випустивши за цей час 10 альбомів. Такі пісні, як "Я не знаю", "Не кажучи нікому", "Лицарський хрест", "Стільникове кохання" назавжди залишаться в серцях їхніх фанатів.

Українці бурхливо обговорюють новину:

"А ми говорили #безсашканематартака. Але все одно ви робили добру справу, і за це теж спасибі)"

"Тоха, створиш щось нове зі Строяном і хлопцями! Головне, не повторюйтеся мотивами і звуком Тартака і робіть насправді що-небудь нове! Респект Вам в будь-якому випадку"

"Всі альбоми групи Тартак залишаться ще на довгі роки у фонотеці, крім тих, коли пішов з групи Сашко"

"Ура. Нарешті перестали тягати той труп і поховаєте, як слід)"

Нагадаємо, екс-лідера "Тартак" Положинського хочуть зробити мером Луцька, музикант дав відповідь: "всьому можна навчитися"

Як повідомляла Politeka, горе потрясло сім'ю екс-лідера "Тартака" Положинського, подробиці і фото: "мене розбудив крик..."

Також Politeka писала, що Положинський пояснив, чому в Україні все йде шкереберть.