Про те, що український гурт TARTAK припинив своє існування, хлопці повідомили у себе в мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
"Ми, музиканти Тартака сьогодні офіційно завершуємо свою роботу у складі групи. Дякуємо всім, хто підтримував наші спроби утримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху", - йдеться в офіційній заяві TARTAK'а.
При цьому музиканти не впадають у відчай - адже на підході їх новий проект: "Зовсім скоро вийде в світ наш новий проект, над яким ми зараз плідно працюємо і вже не можемо дочекатися прем'єри першої, дебютної роботи. До зустрічі! 🌱".
Відзначимо, група TARTAK проіснувала на українській сцені 26 років, випустивши за цей час 10 альбомів. Такі пісні, як "Я не знаю", "Не кажучи нікому", "Лицарський хрест", "Стільникове кохання" назавжди залишаться в серцях їхніх фанатів.
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Українці бурхливо обговорюють новину:
"А ми говорили #безсашканематартака. Але все одно ви робили добру справу, і за це теж спасибі)"
"Тоха, створиш щось нове зі Строяном і хлопцями! Головне, не повторюйтеся мотивами і звуком Тартака і робіть насправді що-небудь нове! Респект Вам в будь-якому випадку"
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