Маша Єфросиніна - відома українська телеведуча, інтерв'юер, і блогерка, повідомляє Politeka.net. Зірка намагається висвітлювати у своїх програмах соціально-значущі теми, і бере інтерв'ю у неоднозначних особистостей.
Днями зірка у Ютуб опублікувала інтерв'ю з відомим боксером Олександром Усиком. (Щоб подивитися уривок, доскролльте до кінця сторінки) Спортсмен неодноразово потрапляв скандали через свої висловлювання і погляди з питань про приналежність Криму, появи в російському фільмі після 2014 року і так далі.
У Мережі часто критикують боксера, хоча він завжди зізнавався в коханні Україні й навіть присвячував їй вірші.
Під постом Маші Єфросиніної в Instagram, де розміщений уривок інтерв'ю, зібралося багато коментарів, деякі українці навіть погрожували відпискою:
Галкін показав Пугачову, яка гуляє під вечірнім снігом: "Снігуронька Аллочка!"
Пішла з життя знаменита співачка: спеціально заразилася коронавірусом, щоб уникнути вакцинації
Викрадення 25-річної дівчини в Києві: у прокуратурі розкрили подробиці і що відомо про підозрюваного
З'явилися подробиці трагедії з актором-красенем, який зіграв Ганнібала Лектера: "Під час зіткнення ... »
Українці збунтувалися проти нової учасниці "Майстер Шеф. Битва сезонів": "Мільки не вона"
"Позиція без позиції, гроші не пахнуть, хоча українського у Маші нічого і не бачила. Пора відписатися", "Спірний персонаж, не буду дивитися!!", "Маша спасибі за вашу роботу, і цікавого Героя УСИК ЧЕПІОН 👏 👏 спорт! 🤩 ", "Вже дивлюся Усик - гордість України справжній чоловік, простий і справжній 🤗 😌 ✨ Машуля, як завжди незрівнянна😘 💕".
Нагадаємо, Єфросиніна розповіла, як їй нелегко на шоу "Ліга сміху"
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна на кадрах з вечірки засвітила, які насправді Астаф'єва і Полякова
Також Politeka писала, Полякова після "дорослих дівчаток" висловила, що думає про Машу Єфросиніної