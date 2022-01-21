Українська телеведуча Маша Єфросиніна взяла інтерв'ю у відомого боксера Олександра Усика, і викликала різну реакцію в Мережі, деякі українці не стримувалися у висловлюваннях.

Маша Єфросиніна - відома українська телеведуча, інтерв'юер, і блогерка, повідомляє Politeka.net. Зірка намагається висвітлювати у своїх програмах соціально-значущі теми, і бере інтерв'ю у неоднозначних особистостей.

Днями зірка у Ютуб опублікувала інтерв'ю з відомим боксером Олександром Усиком. (Щоб подивитися уривок, доскролльте до кінця сторінки) Спортсмен неодноразово потрапляв скандали через свої висловлювання і погляди з питань про приналежність Криму, появи в російському фільмі після 2014 року і так далі.

У Мережі часто критикують боксера, хоча він завжди зізнавався в коханні Україні й навіть присвячував їй вірші.

Під постом Маші Єфросиніної в Instagram, де розміщений уривок інтерв'ю, зібралося багато коментарів, деякі українці навіть погрожували відпискою:

"Позиція без позиції, гроші не пахнуть, хоча українського у Маші нічого і не бачила. Пора відписатися", "Спірний персонаж, не буду дивитися!!", "Маша спасибі за вашу роботу, і цікавого Героя УСИК ЧЕПІОН 👏 👏 спорт! 🤩 ", "Вже дивлюся Усик - гордість України справжній чоловік, простий і справжній 🤗 😌 ✨ Машуля, як завжди незрівнянна😘 💕".

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