Як передає Politeka.net, в Instagram у Melovin з'явилося спільне фото з його партнеркою по "Танцям з зірками" Лізою Русиною. Парочка позувала на вулиці, міцно притулившись один до одного.

"Я сумував... дуже. @lissarusina", - підписав фото артист.

У коментарях зірковій парі залишили масу теплих відгуків.

"Прекрасні ви!) А якщо б одягнений був - було б ще прекрасніше", "Ну тепер є час надолужити все згаяне", "І ми по вашій парочці сумуємо)", "Гарненька дівчинка", "Зустрілися якось 2 легенди", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що не так давно артист зізнався, що йому подобаються не тільки дівчата, але і хлопці. Пізніше в інтерв'ю він зізнався, що у нього були тривалі серйозні стосунки з хлопцем, про які навіть не знали батьки. Ці відносини закінчилися минулого року

Нагадаємо, що Melovin приміряв похмурий образ, здивувавши заявою: "чим більше ран...".

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