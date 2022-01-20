Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Melovin появилось совместное фото с его партнершей по «Танцам со звездами» Лизой Русиной. Парочка позировала на улице, крепко прижавшись друг к другу.

«Я скучал… очень. @lissarusina», - подписал фото артист.

В комментариях звездной паре оставили массу теплых отзывов.

«Прекрасные вы!) А если б одетый был - было б ещё прекраснее», «Ну теперь есть время наверстать все упущенное», «И мы по вашей парочке скучаем)», «Хорошенькая девочка», «Встретились как то 2 легенды», - пишут пользователи сети.

Отметим, что не так давно артист признался, что ему нравятся не только девушки, но и парни. Позже в интервью он признался, что у него были длительные серьезные отношения с парнем, о которых даже не знали родители. Эти отношения закончились в прошлом году

Напомним, что Melovin примерил мрачный образ, удивив заявлением: "Чем больше ран...".

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