Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Melovin появилось совместное фото с его партнершей по «Танцам со звездами» Лизой Русиной. Парочка позировала на улице, крепко прижавшись друг к другу.
«Я скучал… очень. @lissarusina», - подписал фото артист.
В комментариях звездной паре оставили массу теплых отзывов.
«Прекрасные вы!) А если б одетый был - было б ещё прекраснее», «Ну теперь есть время наверстать все упущенное», «И мы по вашей парочке скучаем)», «Хорошенькая девочка», «Встретились как то 2 легенды», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что не так давно артист признался, что ему нравятся не только девушки, но и парни. Позже в интервью он признался, что у него были длительные серьезные отношения с парнем, о которых даже не знали родители. Эти отношения закончились в прошлом году
Напомним, что Melovin примерил мрачный образ, удивив заявлением: "Чем больше ран...".
Как сообщала Politeka, MELOVIN прогулялся по Киеву в компании обаятельного мужчины: "Мое вдохновение...".
Также Politeka писала, что Melovin вышел на сцену подшофе, фанатки пришли в восторг: "Прям засосал".