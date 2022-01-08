Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) поділився новим постом в Instagram, який змусив його шанувальників губитися в здогадах. Молодий співак, який зовсім недавно став переможцем другого сезону шоу "Маска", поділився новим ефектним знімком.
На ньому Melovin позував у чорному одязі, прикрашеному об'ємними червоними квітами, перуці і з драматичним макіяжем. При цьому він був замкнений в чорній клітці.
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А думають що всі знають", - підписав знімок Melovin.
Він не надав жодного контексту до цих рядків, тому шанувальникам було важко зрозуміти, про що йде мова.
"Творець ти наш улюблений", "сподіваюся, що це кліп на Кіт і Драму які круті слова... Чесно, напишу красиво і буде як мотивація перед очима. Прямо за душу", "настільки важливі слова", "так хочеться думати, що це рядки з нової пісні і скоро ми її почуємо", "поранена птах-душа в клітці.. Чим більше ран - тим голосніше пісня", "Ти пісню написав? Або це просто послання?",- пишуть люди.
Нагадаємо, переможець шоу "Маска" MELOVIN розповів про свою хворобу, на яку страждають багато артистів.
Як повідомляла Politeka, переможець шоу "Маска" MELOVIN готується до переїзду в Америку.
Також Politeka писала, що MELOVIN назвав ім'я дівчини, в яку закоханий після Танців з зірками.