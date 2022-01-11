Епатажний Виконавець Melovin (Костя Бочаров) розповів, як вийшов на сцену в нетверезому стані і кинувся цілуватися з фанаткою.

Як повідомляє Politeka.net, один з найбільш епатажних українських артистів Melovin, який брав участь у "Танцях з зірками", в інтерв'ю ютуб-каналу dorotye розповів, як одного разу виступав підшофе.

"Я вийшов такий прямо підшофе, потім поцілувався з однією з фанів, з дівчинкою, спустився вниз, і прям засмоктав", - згадав інцидент співак.

За словами Кості, це сталося на одному з днів міста, він тоді дві ночі не спав і весь день нічого не їв, так що алкоголь його швидко сп'янив.

"Я випив перед виходом келих шампанського і це мене просто віднесло. Я нічого не їв цілий день. Думав, вип'ю і трохи якось надихнуся, а воно ніфіга не надихнуло", - розповів Melovin і додав, що це був корисний досвід для нього.

Артист додав, що це був перший і останній раз, він більше собі такого не дозволить. Але водночас зазначив, що не шкодує, тому що отримав необхідний досвід.

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