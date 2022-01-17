Український співак Костянтин Бочаров (сценічний псевдонім - MELOVIN), який здійснив камінг-аут в 2021 році, вкотре заінтригував шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, MELOVIN вкотре заінтригував шанувальників. Так, на сторінці Костянтина Бочарова в Instagram з'явилося спільне фото з якимось молодим чоловіком.

MELOVIN опублікував фото із загадковим хлопцем біля головної ялинки країни в Києві. Він обіймає молодого чоловіка, закривши його обличчя від камери. Цим фото MELOVIN змусив своїх шанувальників гадати, хто ж ховається в його обіймах.

"Моє натхнення", - написав співак MELOVIN під новим знімком в Instagram, давши тим самим зрозуміти, що його серце більше не вільне і він знайшов людину, з якою йому добре.

Шанувальники в коментарях під новим знімком не залишили без уваги зізнання від MELOVIN, який влітку 2021 року зробив камінг-аут, назвавши себе бісексуалом.

Підписники почали радіти за MELOVINА і сватати хлопців один з одним: "Якщо це те, що я думаю. То я дуже щаслива", "Міміметр зашкалює", "Так здорово бачити тебе щасливим", "Рада за тебе більше ніж за себе", "І нехай весь світ почекає".

Нагадаємо, що Melovin здивував зізнанням про стосунки з хлопцем.

Як Politeka писала, що MELOVIN видав свою ганебну таємницю.

Також Politeka повідомляла, що Melovin'а пограбували посеред вулиці.