Як повідомляє Politeka.net, у сторіс на сторінці muzvar.ua в Instagram показали шанувальникам, як епатажна та відома Лариса Хапуга бере інтерв'ю у популярної української співачки, акторки, блогерки Анни Трінчер, яка прославилася завдяки серіалу "Школа" та комедії "Скажене весілля".
Так, Трінчер розповідала Ларисі Хапузі про свою проблему, а та перевела все у жарт і сказала, що головна проблема - це дві полосочки на тесті на Covid-19.
"Осадча дай дорогу", - сказала вона… Так, так, "злітна смуга України" Хапуга Лариса Сергіївна пішла на ТБ. "Music box" вирішив ввести у лінійку програм нову гонзо-ведучу. Жгі, Ларісо", - написали на сторіс.
Нагадаємо, що Лариса Хапуга - це сценічний гумористичний образ 36-річної української блогерки та жірналістки Світлани Махнічевої. Вона є ведучою гумористичного проекту "Шоб шо?" в ефірі Громадського телебачення.
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Раніше Politeka повідомляла, що Анна Трінчер розкрила ціну своєї пластичної операції і похвалилася результатом: "Перший раз показую".
Нагадаємо, що Анна Трінчер після пластики зізналася, чи збирається взагалі народжувати: "Така маячня".
Також Politeka писала, що Трінчер після операції різко відповіла на критику її нової сумочки за майже 4 тис. доларів: "Вам не потрібно розуміти".