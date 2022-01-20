Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, зірка "Скаженого весілля" Анна Трінчер розповіла шанувальникам, чи збирається народжувати дітей після того, як збільшила груди.
У своїх Instagram-сторіс Анна відповіла на запитання від шанувальників про те, як вона збирається годувати дітей грудьми після того, як вставила імплантати.
"Ще одне топ питання про годування груддю. По-перше, найближчі десять років я не планую дітей, а то і взагалі їх не планую. По-друге, з силіконовими грудьми можна годувати і це абсолютно нічому не шкодить. У мене є живі приклади", - розповіла Тринчер.
"Хто вам розповів таку маячню?",- підписала сторіс співачка, звертаючись до своїх шанувальників, які задають їй це питання.
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Зазначимо, раніше Анна розповіла фанатам, що операція обійшлася їй в 6 тисяч доларів, це близько 170 тисяч гривень. Також дівчина зізналася, що реабілітація дається їй дуже непросто, тоді як сама операція пройшла успішно і безболісно.
Нагадаємо, Трінчер після операції різко відповіла на критику її нової сумочки за майже 4 тис.доларів: "Вам не потрібно розуміти".
Як повідомляла Politeka, Трінчер з накладними "диньками" розповіла про головну проблему перед операцією: "Не можу визначитися".
Також Politeka писала, що Анна Трінчер в лікарні зіткнулася з сумними реаліями життя: "На всі мої прохання...".