Відома співачка і актриса Анна Трінчер після пластичної операції розповіла, що думає про народження дітей.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, зірка "Скаженого весілля" Анна Трінчер розповіла шанувальникам, чи збирається народжувати дітей після того, як збільшила груди.

У своїх Instagram-сторіс Анна відповіла на запитання від шанувальників про те, як вона збирається годувати дітей грудьми після того, як вставила імплантати.

"Ще одне топ питання про годування груддю. По-перше, найближчі десять років я не планую дітей, а то і взагалі їх не планую. По-друге, з силіконовими грудьми можна годувати і це абсолютно нічому не шкодить. У мене є живі приклади", - розповіла Тринчер.

"Хто вам розповів таку маячню?",- підписала сторіс співачка, звертаючись до своїх шанувальників, які задають їй це питання.

Зазначимо, раніше Анна розповіла фанатам, що операція обійшлася їй в 6 тисяч доларів, це близько 170 тисяч гривень. Також дівчина зізналася, що реабілітація дається їй дуже непросто, тоді як сама операція пройшла успішно і безболісно.

Нагадаємо, Трінчер після операції різко відповіла на критику її нової сумочки за майже 4 тис.доларів: "Вам не потрібно розуміти".

Як повідомляла Politeka, Трінчер з накладними "диньками" розповіла про головну проблему перед операцією: "Не можу визначитися".

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