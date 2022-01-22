В сети появился видеоролик, как эпатажная Лариса Хапуга берет интервью у известной украинской певицы, актрисы и блогера Анни Тринчер.

Как сообщает Politeka.net, в сторис на странице muzvar.ua в Instagram показали поклонникам, как эпатажная и известная Лариса Хапуга берет интервью у популярной украинской певицы, актрисы, блогера Анни Тринчер, которая прославилась благодаря сериалу "Школа" и комедии "Скажене весілля".

Так, Тринчер рассказывала Ларисе Хапуге о своей проблеме, а та перевела все в шутку и сказала, что главная проблема - это две полосочки на тесте на Covid-19.

"Осадчая дай дорогу", - сказала она... Да, да, "взлетная полоса Украины" Хапуга Лариса Сергеевна ушла на ТВ. "Music box" решил ввести в линейку программ новую гонзо-ведущую. Жги, Ларисо", - написали на сторис.

Напомним, что Лариса Хапуга - это сценический юмористический образ 36-летней украинской блогерши и жирналистки Светланы Махничевой. Она является ведущей юмористического проекта "Шоб шо?" в эфире Общественного телевидения.

Ранее Politeka сообщала, что Анна Трінчер раскрыла цену своей пластической операции и похвасталась результатом: "Первый раз показываю".

Напомним, что Анна Трінчер после пластики призналась, собирается ли вообще рожать: "Такой бред".

Также Politeka писала, что Трінчер после операции резко ответила на критику ее новой сумочки за почти 4 тыс. долларов: "Вам не нужно понимать".