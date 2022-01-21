Відома співачка Анна Трінчер, яка зробила операцію зі збільшення грудей, назвала ціну цієї процедури і вперше показала результат.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, зірка "Скаженого весілля" Анна Трінчер розповіла шанувальникам, скільки коштує її пластична операція по збільшенню грудей, а також відкрила декольте, щоб показати результат.

У своїх Instagram-сторіс Анна розповіла, що операція обійшлася їй в 6 тисяч доларів (близько 170 тисяч гривень).

"Пластика у мого лікаря коштує 6 тисяч доларів. Я знаю, що це трохи вище, ніж стандартна ціна, тому що роблять за 3, за 4 тисячі доларів, але такі речі, які стосуються вашого тіла і залишаються з вами довічно, потрібно робити у суперпрофесіонала, - розповіла Тринчер.

Дівчина також на численні прохання фанатів показала кадри, як виглядає її бюст після операції. Аня трохи відкрила медичний топ, який носить після операції і засвітила збільшений бюст.

"Перший раз показую вам. Поки можу показати тільки так, груди ще не стала у свою форму, тканина не розтягнулася", - підписала сторіс Тринчер.

Нагадаємо, Трінчер після операції різко відповіла на критику її нової сумочки за майже 4 тис.доларів: "Вам не потрібно розуміти".

Як повідомляла Politeka, Трінчер з накладними "диньками" розповіла про головну проблему перед операцією: "Не можу визначитися".

Також Politeka писала, що Анна Трінчер в лікарні зіткнулася з сумними реаліями життя: "На всі мої прохання...".