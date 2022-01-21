Юний переможець шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім поділився з шанувальниками несподіваною новиною і показав свої нові фото.

Як пише Politeka.net, 16-річний артист поділився у своєму Instagram новим постом. Торік Муаяд підкорив багатьох знаменитостей і простих українців своїми вокальними даними в проекті «Співають всі». Тепер за кар'єрою виконавця-початківця стежать тисячі новопридбаних шанувальників.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Муаяд вирішив поділитися з ними важливою новиною.

"Не заходь в мій Instagram! Я видалив свою сторінку! Це слова з приспіву моєї нової пісні "Instagram", яка вийде 7-го лютого", - написав молодий виконавець.

Він також поділився своїми свіжими фотографіями. Знімки були зроблені в простій домашній обстановці. На них хлопець сидів за столом у чорній толстовці.

Шанувальники з ентузіазмом підтримали співака-початківця.

"скоро + одна пісня в мій плейлист", "удачі!", "Чекаємо", "Красунчик, просто вогонь", "Фотка офігенна", "чекаю з нетерпінням", "ти тут красивий", - пишуть люди в коментарях до посту.

Нагадаємо, 16-річний переможець "Співають всі" заінтригував планами на майбутнє.

Як повідомляла Politeka, переможця "Співають всі" не випускали з літака через загрозу вибуху.

Також Politeka писала, що 16-річний переможець "Співають всі" розповів про свою невдачу і реакцію Осадчої.