Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является популярным молодым артистом. Певец прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант. Также он участвовал в проекте "Голос країни. Діти", однако не смог пройти дальше слепых прослушиваний.

Так, на этот раз победитель шоу "Співають всі" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно6 артист разрывается между обучением в школе в Одессе и работой в Киеве. На кадрах Муаяд Абдельрахим рассказал, что с ним приключилось в аэропорту в Киеве.

"Через час прилетел в Киев и 1,5 часа сидел в самолете. Появилось сообщение, что аэропорт "Киев" заминирован. Вот это я попал!", — рассказал Муаяд Абдельрахим.

Напомним, что в Киеве 16 января эвакуировали людей из аэропорта Жуляны поскольку в полицию поступило сообщение о минировании. Около 18:00 людей снова начали пускать в аэропорт.

Ранее сообщалось, 16-летний победитель "Співають всі" похвастался младшей сестрой и рассказал о ее таланте: "Вы так похожи"

Также, "Мама говорила, что я вою": 16-летний победитель "Співають всі" рассказал курьез о своей семье

Politeka рассказывала, 16-летний победитель "Співають всі" решил показать своих молодых родителей: больше похожи на брата и сестру