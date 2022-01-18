Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является популярным молодым артистом. Певец прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант. Также он участвовал в проекте "Голос країни. Діти", однако не смог пройти дальше слепых прослушиваний.

Так, на этот раз победитель "Співають всі" опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Муаяд Абдельрахим засветился на фоне главной ёлки страны. Артист рассказал, какие у него планы на поездку в Киев.

"Я снова в Киеве🔝 За 3 дня надо успеть: записать песню, встретиться с крутыми людьми, сходить на премьеру фильма "Любовь и блогеры" встретиться с режиссером клипа на новую песню "Инстаграм".



Еще успел посмотреть на очень шикарную елку на Софиевской площади", — поделился Муаяд Абдельрахим.

Поклонники оставили несколько комментариев под публикацией: "Как красиво", "Жги, давай!", "Удачи во всём", "Крутой такой!", "Мы все тебя любим! И верим в твои большие успехи! Вдохновляйся и вдохновляй нас!", "Красавчик".

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