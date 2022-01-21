Юный победитель шоу «Співають всі» Муаяд Абдельрахим поделился с поклонниками неожиданной новостью и показал свои новые фото.

Как пишет Politeka.net, 16-летний артист поделился в своем Инстаграм новым постом. В прошлом году Муаяд покорил многих знаменитостей и простых украинцев своими вокальными данными в проекте «Співають всі». Теперь за карьерой начинающего исполнителя следят тысячи новоприобретенных поклонников.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Муаяд решил поделиться с ними важной новостью.

«Не заходи в мой инстаграм! Я удалил свою страницу! Это слова из припева моей новой песни "Инстаграм", которая выйдет 7-го февраля», - написал молодой исполнитель.

Он также поделился своими свежими фотографиями. Снимки были сделаны в простой домашней обстановке. На них парень сидел за столом в черной толстовке.

Поклонники с энтузиазмом поддержали начинающего певца.

«скоро +одна песня в мой плейлист», «Удачи!», «Ждем», «Красавчик, просто огонь», «Фотка офигенная», «Жду с нетерпением», «Ты здесь красивый», - пишут люди в комментариях к посту.

Напомним, 16-летний победитель "Співають всі" заинтриговал планами на будущее.

Как сообщала Politeka, победителя "Співають всі" не выпускали из самолета из-за угрозы взрыва.

Также Politeka писала, что 16-летний победитель "Співають всі" рассказал о своей неудаче и реакции Осадчей.