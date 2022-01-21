Как пишет Politeka.net, 16-летний артист поделился в своем Инстаграм новым постом. В прошлом году Муаяд покорил многих знаменитостей и простых украинцев своими вокальными данными в проекте «Співають всі». Теперь за карьерой начинающего исполнителя следят тысячи новоприобретенных поклонников.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Муаяд решил поделиться с ними важной новостью.
«Не заходи в мой инстаграм! Я удалил свою страницу! Это слова из припева моей новой песни "Инстаграм", которая выйдет 7-го февраля», - написал молодой исполнитель.
Он также поделился своими свежими фотографиями. Снимки были сделаны в простой домашней обстановке. На них парень сидел за столом в черной толстовке.
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Поклонники с энтузиазмом поддержали начинающего певца.
«скоро +одна песня в мой плейлист», «Удачи!», «Ждем», «Красавчик, просто огонь», «Фотка офигенная», «Жду с нетерпением», «Ты здесь красивый», - пишут люди в комментариях к посту.
Напомним, 16-летний победитель "Співають всі" заинтриговал планами на будущее.
Как сообщала Politeka, победителя "Співають всі" не выпускали из самолета из-за угрозы взрыва.
Также Politeka писала, что 16-летний победитель "Співають всі" рассказал о своей неудаче и реакции Осадчей.