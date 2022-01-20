Победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим появился в компании телеведущей Кати Осадчей и вспомнил давнее знакомство с ней.

16-летний Муаяд Абдельрахим завоевал победу на шоу "Співають всі", однако на другом проекте он не смог добиться успеха, сообщает Politeka.net. Об этом юный артист сообщил в своем Инстаграм, подкрепив видео неудачного выступления. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Оказалось, четыре года назад Муаяд принимал участие в шоу "Голос. Діти", где наставниками были Наталья Могилевская, Дима Монатик, Позитив и Надя Дорофеева.

За кулисами Муаяда, кроме родных, поддержала телеведущая Катя Осадчая, с которой теперь уже повзрослевший певец встретился после победы на "Співають всі".

"Встреча через 4 года! Помню как на Голосе-дети в 12 лет пел песню Майкла Джексона и от волнения плохо выступил. Но @kosadcha тогда очень поддержала🙏 Катя, спасибо😉", - написал певец.

"Звёздочка ты наша ясная 🥰♥️", "А ведь я смотрела этот выпуск когда-то по телевизору 🌞", "Все равно круто спел!!!! Лучший!!!!🔥🔥🔥🔥🔥", "Просто было не время…всему свой час…должен сложиться пазл 🔥", - прокомментировали пользователи Сети.

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