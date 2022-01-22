Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера" Квартал 95", часто радує фоловерів яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка показала незвичайні фото і поділилася одкровенням.

На фотографіях Анна відображена в двох різних образах, але обидва в українському народному стилі. Актриса зізналася, що мріє зіграти роль справжньої Українки в історичному кіно.

"Я мрію про справжнє історичне українське кіно! Хочу зіграти українську поетесу - Лесю Українку, або Ліну Костенко! Або просто щиру українку, яка буде боротися за справедливість, за свободу, за любов», - відверто розповіла Саліванчук.

Також у своєму пості актриса звернулася до продюсерів і режисерів з пропозицією дати їй таку роль. "Тому дорогі продюсери, режисери дивіться і знайте, що я готова", - написала Анна.

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