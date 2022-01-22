Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вирушила на відпочинок в Таїланд і тепер часто радує фоловерів яскравими фото з відпочинку в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала кумедний кадр, на якому показала себе і коханого. Однак, знімок вийшов дуже оригінальним-на ньому видно тільки тіні парочки на піску.

Судячи з фото, бойфренд Ірина високого зросту. Парочка стоїть на пляжі під пальмами, тримаючись за руки, і видно, то актриса сильно нижче свого хлопця. Також по тіні неможливо розібрати, в яких нарядах вони позують, але швидше за все, щось пляжне і легке.

Сопонару не стала підписувати фотографію, зате користувачі тут же почали коментувати і лайкати її публікацію. "Ви класні", "Візьміть мене зніматися в серіал, хоч перехожим", "Супер клас", "Ой, все", "Красиві", - пишуть користувачі в коментарях.

Відзначимо, що раніше Іра вже показувала знімок з відпочинку, на якому видно її коханого. Крім того, хлопець публікував спільне з актрисою фото в своєму профілі.

Нагадавмо, Сопонару з "Жіночого кварталу" засвітилася зі своїм бойфрендом на відпочинку: "Офіційно заявляю...".

Як повідомляла Politeka, Сопонару з "Жіночого кварталу" захопила українців фігурою в різних нарядах: "Яка тендітна...".

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