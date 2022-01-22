Відома голлівудська актриса Реджина Кінг втратила свого єдиного сина, який вирішив звести рахунки з життям через пару днів після свого дня народження.

Коментар про трагічну новину американська знаменитість дала журналу PEOPLE.

"Наша сім'я на найглибшому рівні спустошена втратою Іена. Він був таким яскравим світлом, який дбав про щастя інших. Наша сім'я просить про шанобливе ставлення в цей час", - говорилося в заяві Кінг.

У минулу середу, 19 січня, синові актриси Іену Олександру молодшому виповнилося 26 років. А вже через кілька днів, 21 січня, хлопець несподівано наклав на себе руки.

Іен був художником, музикантом і діджеєм. Вони були дуже близькі з матір'ю. Кілька років тому вони навіть набили собі однакові татуювання. Молодий чоловік був захоплений своєю роботою і всього за три дні до трагедії анонсував новий концерт. Подробиці його смерті залишаються невідомими.

Реджина Кінг за свою кар'єру знялася в багатьох відомих фільмах і серіалах. Актрису номінували на "Оскар", "Золотий глобус" і чотири премії "Еммі". Серед її найвідоміших робіт фільми "Джеррі Магуайер", "Міс Конгеніальність 2: Прекрасна і небезпечна", "Блондинка в законі 2", "Історія Попелюшки" і "Рей". Вона також грала в серіалах "Американський злочин", "Хранителі", "Безсоромники" і "Теорія Великого вибуху".

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