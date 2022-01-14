Как пишет Politeka.net, ирландскую певицу Шинейд О'Коннор госпитализировали после попытки суицида. Она тяжело переживает потерю подростка-сына. Звезда в своем твиттере призналась, что винит в смерти Шейна себя и не видит смысла жить.
Спустя несколько часов певица извинилась за свои слова, однако за ней уже выехали сотрудники полиции, которые отвезли ее в больницу. Сейчас О'Коннор по-прежнему находится в тяжелом состоянии и считает госпитализацию лишь временной отсрочкой. Она все равно намерена «найти Шейна».
Многочисленные поклонники засыпали Шинейд О'Коннор словами поддержки.
Напомним, о смерти Шейна О'Коннора стало известно 7 января через два дня после того, как ирландская певица сообщила, что ее сын пропал.
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В субботу утром Шинейд О'Коннор написала в "Твиттере": "Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О'Коннор, свет моей жизни, решил покончить со своей земной борьбой и теперь находится с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я тебя очень люблю. Покойся с миром".
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