Известная голливудская актриса Реджина Кинг потеряла своего единственного сына, который решил свести счеты с жизнью спустя пару дней после своего дня рождения.

Комментарий о трагической новости американская знаменитость дала журналу PEOPLE.

«Наша семья на самом глубоком уровне опустошена потерей Иэна. Он был таким ярким светом, который заботился о счастье других. Наша семья просит об уважительном отношении в это время», - говорилось в заявлении Кинг.

В прошедшую среду, 19 января, сыну актрисы Иэну Александру младшему исполнилось 26 лет. А уже спустя несколько дней, 21 января, парень неожиданно покончил с собой.

Иэн был художником, музыкантом и диджеем. Они были очень близки с матерью. Несколько лет назад они даже набили себе одинаковые татуировки. Молодой человек был увлечен своей работой и всего за три дня до трагедии анонсировал новый концерт. Подробности его смерти остаются неизвестными.

Реджина Кинг за свою карьеру снялась во многих известных фильмах и сериалах. Актрису номинировали на «Оскар», «Золотой глобус» и четыре премии «Эмми». Среди ее самых известных работ фильмы «Джерри Магуайер», «Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна», «Блондинка в законе 2», «История Золушки» и «Рэй». Она также играла в сериалах «Американское преступление», «Хранители», «Бесстыдники» и «Теория Большого взрыва».

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