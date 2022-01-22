Як пише Politeka.net, головний герой шоу «Холостяк» Михайло Заливако, який після завершення проекту будує стосунки зі своєю обраницею Ганною Богдан, показав свої невдалі фото на сторінці в Instagram.

"Як раніше у нас було у фотоапараті по 36 кадрів і якість одержуваних осіб було вище ніж зараз...?😂 Мені здається можливість робити нескінченні кадри і ще відразу ж їх дивитися, нас розбалувала. У моєму дитинстві, якщо ти зіпсував фотку-сім'я відмовлялася від тебе до наступного свята😂 як бачите, у нас у всіх є такі кадри і вони іноді крутіше тих, які як би норм", - зазначив екс - "Холостяк".

"Будьте справжніми, а то мені здається, що такі кадри тільки у мене є», - підсумував Михайло Заливако.

Відзначимо, кадру, які показав Михайло Заливако викликали жвавий інтерес і зібрали чимало компліментів.

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