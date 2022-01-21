Блогерка и победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан впечатлила видом рядом с Даниэлем Салемом.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан после победы на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако стала популярной блогеркой. Пара после проекта начала строить активно отношения и уже вместе почти год. За это время на Анну подписались сотни тысяч фолловеров в Инстаграм, где делится многим интересным с украинцами.

На новых сторис Анна решила поиграть с фанатами в даты. Украинцы должны предложить дату, а Богдан показать фотографию.

"26 мая", - предложили фанаты.

"В Одессе, были приглашены на конкурс красоты", - написала Анна.

На фото Богдан была в шикарном платье с эффектным разрезом, позируя рядом с Даниэлем Салемом. С другой стороны стояла еще одна девушка, которая выбрала тоже платье с разрезом.

"Первый день вашей совместной жизни после проекта", - предложили фанаты показать фото.

Анна показала снимок, на котором лежала в огромной кровати.

Напомним, избранница "Холостяка" Заливако хвастнула подтянутой фигурой рядом с любимым

А еще Politeka писала, что Анна Богдан слила романтичное фото с Заливако, сделанное до финала "Холостяка"

Также Politeka сообщала, что Анна Богдан из «Холостяка» прижалась к молодому красавцу, и это не Заливако



