Предприниматель и главный герой шоу "Холостяк" записал видеообращение и опубликовал его в Сети.

Как пишет Politeka.net, главный герой шоу «Холостяк» Михаил Заливако, который после завершения проекта строит отношения со своей избранницей Анной Богдан (Сторожук), рассказал о неприятности, которая с ним произошла.

«Хочу поделиться с вами болью. Так сковало шею. Я не шучу. Хожу, как горбун. Вы не понимаете. Стреляет так… Аня ходит смеется. Ну, у нее тоже такое когда-то было. Ну, короче, ребята, хочется писать в этот момент», - рассказал он.

«Боль номер 2. Я не могу посмотреть в правое зеркало. Это какой-то прикол. Я как какая-то калека сижу. Вчера эти ноги, сегодня шея. Короче, какой-то странный январь», - добавил Михаил Заливако.

Отметим, Анна Богдан и Михаил Заливако скоро отпразднуют годовщину совместной жизни. Пара сумела сохранить отношения после завершения проекта "Холостяк". Возлюбленные продолжаютт подогревать интерес к своей паре, делясь подробностями своих будней в соцсети.

Напомним, экс-"Холостяк" Заливако запечатлел Анну Богдан в постели: "Первый день совместной жизни"

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