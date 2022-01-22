Как пишет Politeka.net, главный герой шоу «Холостяк» Михаил Заливако, который после завершения проекта строит отношения со своей избранницей Анной Богдан, показал свои неудачные фото на странице в Инстаграм.

«Как раньше у нас было в фотоаппарате по 36 кадров и качество получавшихся лиц было выше чем сейчас…?😂 Мне кажется возможность делать бесконечные кадры и ещё сразу же их смотреть, нас разбаловала. В моём детстве, если ты испортил фотку - семья отказывалась от тебя до следующего праздника😂 Как видите, у нас у всех есть такие кадры и они иногда круче тех, которые как бы норм», - отметил экс-«Холостяк».

«Будьте настоящими, а то мне кажется, что такие кадры только у меня есть», - подытожил Михаил Заливако.

Отметим, кадра, которые показал Михаил Заливако вызвали живой интерес и собрали немало комплиментов.

Напомним, экс-«Холостяк» Заливако поделился своей болью и признался, что с ним сейчас: «Я не шучу»

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