Как пишет Politeka.net, Анна Богдан показала интересный кадр на своей странице в Инстаграм.
Как известно, после завершения шоу "Холостяк" Анна Богдан с Михаилом Заливако строят отношения, они вместе уже почти год. Девушка делится с фолловерами на странице в Инстаграм подробностями личной жизни и рассказывает об отношениях с возлюбленным.
В новых сторис Анна Богдан по просьбе фолловеров показала снимок, сделанный в первый день их совместной жизни. Возлюбленная "Холостяка" лежала в постели, укрывшись одеялом. Похоже, фото сделал Михаил Заливако.
Ранее Анна Богдан расказывала, что в первое утро в общей квартире Михаил спросил, что она хочет на завтрак, что очень ее тронуло. По словам девушки, ранее ее о таком никто не спрашивал. Анна говорит, что еее возлюбленный готовит очень вкусные блинчики.
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