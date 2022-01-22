Популярна український співак Макс Барських вразив шанувальників своєю фізичною формою на нових фото з відпочинку за кордоном.

Як пише Politeka.net, Виконавець порадував шанувальників своїми новими спекотними знімками. Як і багато інших українських зірок, на початку року Барських вирушив на відпочинок за кордон. Цього разу він вирішив провести відпустку в Коста-Ріці.

У своєму Instagram Барських із задоволенням ділиться з шанувальниками яскравими знімками з курорту. Цього разу співак вирішив показати барвистий пляж, на якому він купався.

На нових знімках Барських у плавках позував у воді і на пляжі на тлі райського пейзажу з блакитним небом, хвилями, білим піском і пальмами. Підтягнуте і накачане тіло артиста не могло не вражати.

"Коли відпочиває душа і тіло", - підписав кадри Барських.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Рай на Землі", "4 фото-феєрична поява з піни морської", "Ось це клас! Бажаю відмінного відпочинку! Зарядити свої батареї на 100%!", "Яка краса. Більше нам яскравих і літніх фоток в стрічку, будь ласка", "Макс, фото прекрасні, отримали уявлення і про природу, і про серферів і про кокосів... Але ось тебе зняли сильно здалеку", - пишуть люди.

Нагадаємо, Барських в листі пальм захопив своїми рельєфами.

Як повідомляла Politeka, Макс Барських сколихнув словами про почуття після розставання.

Також Politeka писала, що Макс Барських запалив в оточенні красунь в купальниках.