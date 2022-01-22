31-летний артист Макс Барских опубликовал новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Так часто теряется связь с природой, особенно когда тебя несёт в потоке городской суеты. Часто забываю смотреть вокруг себя и быть благодарным за красоту природы, за свою жизнь, за всех людей вокруг, за опыт и за все ценности неизмеримые материальным. Я понял что нужно просто любить жить и создавать своё счастье сначала в сердце, потом в своей голове, и ты даже не замечаешь как все происходит и все случается», - написал певец.

Макс Барских запечатлен на пляже под листья пальм.

«Тарзан) Какой красивый!😍❤️❤️❤️🔥 Я уже забыла, как выглядит эта природа!!🤦😭 Хочется улететь куда-то в Е@еня, залезть на пальму и выбросить телефон в Тихий океан», «Как всегда очень в классной форме мой самый любимый певец!!!! Отдыхай и набирайся сил», «Очень Красивое, Умиротворенное фото», - комментируют кадры в Сети.

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