31-летний артист Макс Барских опубликовал новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Так часто теряется связь с природой, особенно когда тебя несёт в потоке городской суеты. Часто забываю смотреть вокруг себя и быть благодарным за красоту природы, за свою жизнь, за всех людей вокруг, за опыт и за все ценности неизмеримые материальным. Я понял что нужно просто любить жить и создавать своё счастье сначала в сердце, потом в своей голове, и ты даже не замечаешь как все происходит и все случается», - написал певец.
Макс Барских запечатлен на пляже под листья пальм.
Галкин показал Пугачеву, гуляющую под вечерним снегом: «Снегурочка Аллочка!»
"Жалели и не сообщали": выяснились вопиющие подробности трагедии с 11-летним Максимом
"Кричал, что люди должны бежать": взрыв прогремел на оживленной улице, больницы переполнены
"На Мальдивах": Судья "Україна має талант" Кот в деталях показал свои царские апартаменты
Репяхова обмолвилась, будет ли после их конфликта с Виктором Павликом свадьба: "Все чаще задумываюсь..."
«Тарзан) Какой красивый!😍❤️❤️❤️🔥 Я уже забыла, как выглядит эта природа!!🤦😭 Хочется улететь куда-то в Е@еня, залезть на пальму и выбросить телефон в Тихий океан», «Как всегда очень в классной форме мой самый любимый певец!!!! Отдыхай и набирайся сил», «Очень Красивое, Умиротворенное фото», - комментируют кадры в Сети.
Напомним, Макс Барских всколыхнул словами о чувствах после расставания: «Сегодня я…»
Как сообщала Politeka, Макс Барских зажег в окружении красоток в купальниках: «Мокрая одежда, поцелуи и...»
Также Politeka писала, что Макс Барских примерил соблазнительный образ и всколыхнул эмоциональным посланием: "Она любимая..."