Макс Барских — известный украинский певец и композитор, дебют которого состоялся в 2008 году в талант-шоу "Фабрика звезд-2".

Как передает Politeka.net, 31-летний Макс Барских является известным украинским артистом и автором хитов. Певец прославился благодаря своему участию в шоу "Фабрика зірок-2" в 2008-ом году, которое покинул по собственному желанию. Уже многие годы Барских является успешным артистом и радует поклонников множеством песен.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Макс Барских затронул тему отношений и поделился эффектными кадрами своего исполнения песни «Никто». Артист выступал на сцене в окрущении девушек-танцовщиц. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

«Часто после расставания мы сохраняем чувство собственничества к бывшим. Сегодня я умею отпускать и искренне желать лучшего», - написал артист.

Пост Макса Барских активно комментируют в Сети.

«Если эта песня из жизни Макса, то представить даже не могу, что какая-то девушка (женщина) могла добровольно расстаться с ним. Ну, просто не реально», «Обожаю», «Прекрасные номера, хватают за душу», «Восторг», «Голос🔥 А пресс, девочки», - пишут в комментариях.

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