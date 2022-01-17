Как передает Politeka.net, 31-летний Макс Барских является известным украинским артистом и автором хитов. Певец прославился благодаря своему участию в шоу "Фабрика зірок-2" в 2008-ом году, которое покинул по собственному желанию. Уже многие годы Барских является успешным артистом и радует поклонников множеством песен.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Макс Барских показал фрагменст своего выступления в Киев, когда он исполнял песню «Полураздета». На сцене певец выступал вместе с подтанцовкой – девушками в купальниках.

«Эта песня залетела в лето и всегда приносит его с собой. Мокрая одежда, поцелуи и солнце...» - написал певец.

Кадры вызвали бурную реакцию фолловеров Макса Барских.

«Очень горячий и любимый трек 🔥🔥🔥🔥🔥Сразу хочется лето, и быть полураздетым», «Горячо», «Эта песня заряжает игривым настроением», «С Максом Барских всегда становится жарче! 🔥🔥🔥Самый тёплый голос во вселенной с очень горячей подачей!❤ Номер, конечно, огонь», - писали в комментариях.

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