Як передає Politeka.net, відома виконавиця провела в Мексиці Щасливий час з близькими і багато разів показувала, як розважалася на пляжі. По приїзду додому артистка не поспішала повертатися в колишній режим.

Справа в тому, що зазвичай Каменських встає дуже рано і займається легким тренуванням вдома без тренера або ж відправляється на пробіжку в гарну погоду. Проте, зараз виконавиця вирішила дати собі розслабитися і просто валялася в ліжку.

"На мене напала лінь і не відпускає😱 у вас так буває? (У мене дуууже рідко, але влучно😵 💫) " - пише Каменських.

У мережі відповіли:

"Мене лінь любить😂; Та🙈 😅я ось тільки сьогодні виповзла з такого😂; це не лінь, а акумуляція енергії; доброго ранку❤️️️😉; навіщо фоткати себе в ліжку? 😮 ; Буває, завжди майже: (; звичайно, дуже часто 😂; буває частенько))); Погода впливає; буває... швидше, це не лінь, а втома) хочеться лежати і не рухатися); це перезавантаження); у мене так вже три роки...😂».

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від NK / Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Також співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Потап разом зі своєю дружиною Настей Каменських покотили відпочивати. На кадрах Каменських танцює перед камерою в білому купальнику, демонструючи свої форми.

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