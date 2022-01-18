34-летняя Каменских опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала, как наслаждается отдыхом на курорте в Мексике, передает Politeka.net.
Каменских взяла с собой в отпуск целую коллекцию купальников. Ранее она уже появлялась в леопардовом и цвета пудры. На новых кадрах певица примерила очередное бикини, в этот раз белое, с необычным лифом и высокими плавками.
Настя позировала на деревянном шезлонге, будоража фантазию "вкусными" ракурсами. Брюнетка собрала волосы и показала крупным планом аппетитную фигуру, расположившись по-турецки.
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Настя Каменских в бикини с веревочками устроила жаркие танцы на пляже: эффектные кадры
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На следующих кадрах Каменских накинула рубашку, завязав ее на животе. Звезда устроила жаркие танцы на экзотическом пляже в тени пальм. Настя виляла бедрами и активно жестикулировала руками под свою песню "Обидно".
"Камень, ножницы, бумага
Раз, два, три
Ногти, мини и помада
Посмотри
В жизни большего не надо
Прошлое сотри", - пела за кадром Каменских.
До этого певица нарвалась на жесткую критику, выставив неудачное фото в Инстаграм. Настя позировала в купальнике, высоко натянув плавки и придерживая их руками.
"Фото ужасное"; "Сними их уже"; "Слишком откровенно", - писали ей в комментариях.
Напомним, Каменских смутила неловким видом в маленьком купальнике: "Ну очень большой низ".
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