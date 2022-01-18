Украинская певица Настя Каменских вместе с мужем, рэпером Потапом сбежали из зимнего Киева в теплые края - звезда регулярно радует фанатов кадрами с отпуска.

34-летняя Каменских опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала, как наслаждается отдыхом на курорте в Мексике, передает Politeka.net.

Каменских взяла с собой в отпуск целую коллекцию купальников. Ранее она уже появлялась в леопардовом и цвета пудры. На новых кадрах певица примерила очередное бикини, в этот раз белое, с необычным лифом и высокими плавками.

Настя позировала на деревянном шезлонге, будоража фантазию "вкусными" ракурсами. Брюнетка собрала волосы и показала крупным планом аппетитную фигуру, расположившись по-турецки.

На следующих кадрах Каменских накинула рубашку, завязав ее на животе. Звезда устроила жаркие танцы на экзотическом пляже в тени пальм. Настя виляла бедрами и активно жестикулировала руками под свою песню "Обидно".

"Камень, ножницы, бумага

Раз, два, три

Ногти, мини и помада

Посмотри

В жизни большего не надо

Прошлое сотри", - пела за кадром Каменских.

До этого певица нарвалась на жесткую критику, выставив неудачное фото в Инстаграм. Настя позировала в купальнике, высоко натянув плавки и придерживая их руками.

"Фото ужасное"; "Сними их уже"; "Слишком откровенно", - писали ей в комментариях.

Напомним, Каменских смутила неловким видом в маленьком купальнике: "Ну очень большой низ".

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