Каждая женщина отлично знает, как сделать свой образ завершенным - отлично помогают в этом разные аксессуары, в том числе, сумочки - давайте посмотрим на примере украинских звезд, как можно выглядеть более идеально.

Каждый "лук" знаменитостей привлекает большое внимание поклонников и не только, передает Politeka.net. Поэтому артисты должны уметь расставить правильно акценты, в этом идеально помогают сумочки. В Сети решили сделать подборку украинских знаменитостей, которые воспользовались такой хитростью. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы)

На кадрах можно увидеть Настю Каменских, Надю Дорофееву, Наталью Могилевскую, Ольгу Сумскую, Иванну Онуфрийчук и других.

"Сумка – главный аксессуар каждой девушки! 👛

Мы решили узнать, как ею дополняют свои образы украинские звезды. Листай карусель и рассматривай нашу подборку", - написано в посте.

Публикация быстро собрала более 900 лайков и много комментариев:

"Клетчатая сумка с рынка , лучше всего. И вместительна, и грузоподъёмна)", "Когда узнала, сколько стоит сумка Сумской, то пришла в недоумение😂. Как такое убожество может столько стоить?! В советских универмагах из кожзама и то лучше были...".

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