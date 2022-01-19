34-летняя Каменских успела записать множество видео на отдыхе в Мексике, причем не раз она удивила семейными кадрами со своим мужем Потапом, передает Politeka.net. На отдыхе звезда показывала также и разные короткие "Тик-Токи", чаще всего делая акцент на фигуре.
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❤️♬ Do It To It - ACRAZE
В этот же раз Каменских решила понежиться в постели и показала, каким бывает ее тихое утро рядом с мужем. Впрочем, оценили вид далеко не все, многие написали не о самой Насте и ее образе в банном халате.
Аудитория прокомментировала вид Потапа, который с седой бородой и такими же волосами немного их озадачил:
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«А деду все равно; а что это за лысый рядом не понял; Не тревожь деда. 😅; Дедушка старый, ему все равно😂; это что за дедушка на горизонте?😂; не хватает селфи из санузла...; Отец рядом; Деду привет😁; дедушка купил😂; 😳Кто это там такой старый?; Вы моя жизнь. Спасибо за настоящее, и прекрасное детство. Ваша музыка всегда была лучшей! 😏; там кто злой из-за ваших тик токов 😅😂» - пишут в сети.
Мы также писали, что в отпуск в Мексике Каменских взяла с собой целую коллекцию купальников. Ранее она уже появлялась в леопардовом и цвета пудры. На новых кадрах певица примерила очередное бикини, в этот раз белое, с необычным лифом и высокими плавками.
Настя позировала на деревянном шезлонге, будоража фантазию "вкусными" ракурсами. Брюнетка собрала волосы и показала крупным планом аппетитную фигуру, расположившись по-турецки.
Напомним, Каменских смутила неловким видом в маленьком купальнике: "Ну очень большой низ".
Как сообщала Politeka, Каменских удивила непривычным стилем на съемке Плакидюк из "Топ-модель по-украински"
Также Politeka писала, что Каменских в "дырявом" топе выпятила формы в нескромном ракурсе