Украинская певица Настя Каменских вместе с мужем, рэпером Потапом смогла показать себя с непривычной стороны на отдыхе в Мексике.

34-летняя Каменских успела записать множество видео на отдыхе в Мексике, причем не раз она удивила семейными кадрами со своим мужем Потапом, передает Politeka.net. На отдыхе звезда показывала также и разные короткие "Тик-Токи", чаще всего делая акцент на фигуре.

В этот же раз Каменских решила понежиться в постели и показала, каким бывает ее тихое утро рядом с мужем. Впрочем, оценили вид далеко не все, многие написали не о самой Насте и ее образе в банном халате.

Аудитория прокомментировала вид Потапа, который с седой бородой и такими же волосами немного их озадачил:

«А деду все равно; а что это за лысый рядом не понял; Не тревожь деда. 😅; Дедушка старый, ему все равно😂; это что за дедушка на горизонте?😂; не хватает селфи из санузла...; Отец рядом; Деду привет😁; дедушка купил😂; 😳Кто это там такой старый?; Вы моя жизнь. Спасибо за настоящее, и прекрасное детство. Ваша музыка всегда была лучшей! 😏; там кто злой из-за ваших тик токов 😅😂» - пишут в сети.

Мы также писали, что в отпуск в Мексике Каменских взяла с собой целую коллекцию купальников. Ранее она уже появлялась в леопардовом и цвета пудры. На новых кадрах певица примерила очередное бикини, в этот раз белое, с необычным лифом и высокими плавками.

Настя позировала на деревянном шезлонге, будоража фантазию "вкусными" ракурсами. Брюнетка собрала волосы и показала крупным планом аппетитную фигуру, расположившись по-турецки.

Напомним, Каменских смутила неловким видом в маленьком купальнике: "Ну очень большой низ".

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