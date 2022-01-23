Как передает Politeka.net, известная исполнительница провела в Мексике счастливое время с близкими и много раз показывала, как развлекалась на пляже. По приезду домой артистка не спешила возвращаться в прежний режим.
Дело в том, что обычно Каменских встает очень рано и занимается легкой тренировкой дома без тренера или же отправляется на пробежку в хорошую погоду. Тем не менее, сейчас исполнительница решила дать себе расслабиться и просто валялась в постели.
«На меня напала лень и не отпускает😱 у вас так бывает? (У меня ооочень редко, но метко 😵💫)» - пишет Каменских.
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«Меня лень любит😂; Да🙈😅я вот только сегодня выползла с такого 😂; Это не лень,а аккумуляция энергии; Доброе утро ❤️🖐️😉; Зачем фоткать себя в кровати? 😮; Бывает, всегда почти :(; Конечно, очень часто 😂; Бывает частенько ))); Погода влияет; Бывает... скорее, это не лень, а усталость) хочется лежать и не двигаться); Это перезагрузка); У меня так уже три года...😂».
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Также певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, Потап вместе со своей женой Настей Каменских укатили отдыхать. На кадрах Каменских танцует перед камерой в белом купальнике, демонстрируя свои формы.
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