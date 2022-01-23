Мама молдавського виконавця Дана Балана Людмила зізналася, що робить її щасливою і показала відео з весілля.

Як пише Politeka.net, молдавська співачка і телеведуча Людмила Балан виступала на весіллі, а відео заходу артистка розмістила у себе в Instagram (щоб переглянути, скролльте до кінця сторінки)

"Я щаслива, коли можу доставити людям радість і зробити їх щасливими!!! ❤️❤️❤️», - зізнатися Людмила Балан.

На кадрах 63-річна мати Дана Балана запалювала в приталеній сукні з відкритими плечима і рюшами.

Наряд був дуже коротким, він підкреслював стрункі ноги Людмили.

Артистка, бігала по залу на високих підборах немов молода дівчина. Її енергії позаздрили б 20-річні.

Шанувальники захопилися від побаченого.

"Дуже скучили за вашим чарівним Відео😍 чудові як завжди!",

"Сама досконалість",

"Моменти радості і щастя", - пишуть в мережі.

Нагадавши, мама Дана Балана в компанії молодого чоловіка оголосила радісну новину.

Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана вразила видом в міні-сукні з корсетом.

Також Politeka писала, що мама Дана Балана зачарувала виглядом в квітчастій сукні.