Як пише Politeka.net, молдавська співачка і телеведуча Людмила Балан виступала на весіллі, а відео заходу артистка розмістила у себе в Instagram (щоб переглянути, скролльте до кінця сторінки)
"Я щаслива, коли можу доставити людям радість і зробити їх щасливими!!! ❤️❤️❤️», - зізнатися Людмила Балан.
На кадрах 63-річна мати Дана Балана запалювала в приталеній сукні з відкритими плечима і рюшами.
Наряд був дуже коротким, він підкреслював стрункі ноги Людмили.
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Артистка, бігала по залу на високих підборах немов молода дівчина. Її енергії позаздрили б 20-річні.
Шанувальники захопилися від побаченого.
"Дуже скучили за вашим чарівним Відео😍 чудові як завжди!",
"Сама досконалість",
"Моменти радості і щастя", - пишуть в мережі.
Нагадавши, мама Дана Балана в компанії молодого чоловіка оголосила радісну новину.
Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана вразила видом в міні-сукні з корсетом.
Також Politeka писала, що мама Дана Балана зачарувала виглядом в квітчастій сукні.