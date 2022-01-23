Як передає Politeka.net, в Instagram «Дизель шоу» з'явилося сімейне фото артистки.
"Більшість з нас вже повернулися в робочий лад. І лише фотографії в телефоні нагадують про короткий зимовий відпочинок. Куди вдалося поїхати нашій Яні Глущенко? У прекрасний Марса-Алам!",- підписали фото автори аккаунта.
Як розповіла Яна Глущенко, вона з родиною полетіла до Єгипту 8 січня. Разом з ними полетів відпочивати син її чоловіка від першого шлюбу. Зірковій родині вдалося чудово відпочити, а погода була до них прихильна.
"Бадьора і заряджена теплим сонечком Яна вже повернулася до Києва. Скоро вона приступить до підготовки до нових концертів "Дизель Шоу", - додали автори.
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В коментарях Глущенко залишили масу теплих слів.
"Люблю вас Дизельочки)))", "Яна-красуня, звичайно, як і вся Сім'я!", "Яна молодець, розумничка, красуня. Будь здорова і щаслива!",- пишуть користувачі Мережі.
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