Відома українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко показала, як з сім'єю відпочила в Єгипті – з ними поїхав відпочивати син чоловіка від першого шлюбу.

Як передає Politeka.net, в Instagram «Дизель шоу» з'явилося сімейне фото артистки.

"Більшість з нас вже повернулися в робочий лад. І лише фотографії в телефоні нагадують про короткий зимовий відпочинок. Куди вдалося поїхати нашій Яні Глущенко? У прекрасний Марса-Алам!",- підписали фото автори аккаунта.

Як розповіла Яна Глущенко, вона з родиною полетіла до Єгипту 8 січня. Разом з ними полетів відпочивати син її чоловіка від першого шлюбу. Зірковій родині вдалося чудово відпочити, а погода була до них прихильна.

"Бадьора і заряджена теплим сонечком Яна вже повернулася до Києва. Скоро вона приступить до підготовки до нових концертів "Дизель Шоу", - додали автори.

В коментарях Глущенко залишили масу теплих слів.

"Люблю вас Дизельочки)))", "Яна-красуня, звичайно, як і вся Сім'я!", "Яна молодець, розумничка, красуня. Будь здорова і щаслива!",- пишуть користувачі Мережі.

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