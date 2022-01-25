На одній з фан-сторінок 42-річного Балана в Instagram, якому свого часу приписували роман зі співачкою Тіною Кароль, опублікували "затишне" фото з особливою для нього жінкою, передає Politeka.net.
Любов фанатів до Дана перекинулася й на його сім'ю. Зокрема, шанувальники артиста полюбили його матір Людмилу, відому в себе на батьківщині телеведучу і співачку. Однак, в житті Балана є ще одна жінка, якій він зобов'язаний своїм багатим внутрішнім світом. Це бабуся по маминій лінії Олександра. Про неї відомо небагато: жінка живе в Молдові, веде власне господарство, з дитинства прищепила Дану любов до казок і творчості, а також мріє про одруження дорослого онука.
На знімку Балан міцно стиснув в обіймах "крихітну" стареньку, обидва посміхалися.
Автор поста процитував Дана в підписі до фото: "У мене все справжнє і це працює".
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"❤️фото класне, бабуся - добре виглядає!!!"
"Бабулечка, роднулечка"
"Рідні душі, бабусин улюбленець💜"
"Дуже приємна жінка, язика не знаю, але міміка обличчя, голос, очі - душевна, мирна. І Данчика наситила казками зі змістом. Тепер ми чекаємо його казок.💜☀️"
"Одну з його казок ми вже бачили, хоча каже - у нього все справжнє...😢"
"Дуже мило"
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