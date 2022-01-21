Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский певец и музыкант Дан Балан, который долгое время не давал больших открытых концертов в Украине, продолжает все же выступать на частных мероприятиях. Так, недавно артист дал концерт на вечеринке в Одессе, а кадры с этого выступления опубликовали на фан-страницах в Instagram, посвященных певцу.

Так, на снимках видно, что Дан здорово зажигал перед публикой, исполняя свои хиты. На сцену исполнитель вышел в необычном наряде – на нем розовый костюм классического кроя, под пиджаком которого видно черный свитер.

"Данчик. 14.01.2022", - подписали фото с Баланом на фан-странице. Надо сказать, что поклонники неоднозначно отреагировали на модный эксперимент артиста с розовым костюмом.

"Круто", "Что за дурацкий розовый костюм?", "Ему очень идет к лицу, красивый костюм, никакой дурацкий", "Ну почему же дурацкий?", "Вы не правы. Видимо, Дан решил поменять образ, и это верно и прекрасно. С его стороны для нас он выглядит самодостаточным уверенным в своём творческом пути. Дан, это супер артист, певец, открытая харизма", - пишут в комментариях к фото с Баланом.

Напомним, "К чему бы это": внешний вид Дана Балана в розовом озадачил поклонников.

Как сообщала Politeka, "Обаятельный такой": Дан Балан, который больше не в "Голосі країни", теперь разъезжает по корпоративам.

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