На одной из фан-страничек 42-летнего Балана в Инстаграм, которому в свое время приписывали роман с певицей Тиной Кароль, опубликовали "уютное" фото с особенной для него женщиной, передает Politeka.net.

Любовь фанатов к Дану перекинулась и на его семью. В частности, поклонники артиста полюбили его мать Людмилу, известную у себя на родине телеведущую и певицу. Однако, в жизни Балана есть еще одна женщина, которой он обязан своим богатым внутренним миром. Это бабушка по маминой линии Александра. О ней известно немного: женщина живет в Молдове, ведет собственное хозяйство, с детства привила Дану любовь к сказкам и творчеству, а также мечтает о женитьбе взрослого внука.

На снимке Балан крепко сжал в объятиях "крохотную" старушку, оба улыбались.

Автор поста процитировал Дана в подписи к фото: "У меня все настоящее и это работает".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"❤️фото классное, бабушка - хорошо выглядит!!!"

"Бабулечка, роднулечка"

"Родные души, бабушкин любимчик💜"

"Очень приятная женщина, язык не знаю, но мимика лица, голос, глазки - душевная, мирная. И Данчика напитала сказками со смыслом. Теперь Мы ждём его Сказок.💜☀️"

"Одну из его сказок мы уже видели, хотя говорит - у него все настоящее...😢"

"Очень мило"

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