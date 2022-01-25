На одной из фан-страничек 42-летнего Балана в Инстаграм, которому в свое время приписывали роман с певицей Тиной Кароль, опубликовали "уютное" фото с особенной для него женщиной, передает Politeka.net.
Любовь фанатов к Дану перекинулась и на его семью. В частности, поклонники артиста полюбили его мать Людмилу, известную у себя на родине телеведущую и певицу. Однако, в жизни Балана есть еще одна женщина, которой он обязан своим богатым внутренним миром. Это бабушка по маминой линии Александра. О ней известно немного: женщина живет в Молдове, ведет собственное хозяйство, с детства привила Дану любовь к сказкам и творчеству, а также мечтает о женитьбе взрослого внука.
На снимке Балан крепко сжал в объятиях "крохотную" старушку, оба улыбались.
Автор поста процитировал Дана в подписи к фото: "У меня все настоящее и это работает".
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"❤️фото классное, бабушка - хорошо выглядит!!!"
"Бабулечка, роднулечка"
"Родные души, бабушкин любимчик💜"
"Очень приятная женщина, язык не знаю, но мимика лица, голос, глазки - душевная, мирная. И Данчика напитала сказками со смыслом. Теперь Мы ждём его Сказок.💜☀️"
"Одну из его сказок мы уже видели, хотя говорит - у него все настоящее...😢"
"Очень мило"
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