Як пише Politeka.net, телеканал "Суспільне", який цього року займається організацією Нацвідбору, опублікував список восьми фіналістів конкурсу. Серед них виявилися: Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків", CLOUDLESS - "All be alright", Kalush Orchestra - "Stefania", Laud - "Head Under Water", Michael Soul - "Demons", Our Atlantic - "Моя Любов", ROXOLANA - "GIRLZZZZ" та Wellboy з композицією "Nozzy Bossy".

12 лютого українці зможуть спостерігати за фіналом конкурсу, в якому остаточно визначиться представник країни на Євробаченні.

Варто відзначити, що в цьому році головний музичний конкурс Європи пройде в італійському Турині завдяки перемозі Måneskin з піснею "Zitti e buoni" на торішньому Євробаченні.

Українці в мережі бурхливо відреагували на оголошення списку фіналістів Нацвідбору. Люди тут же почали писати, кому бажають перемоги.

"Мої фаворити це Roxolana, Kalush і Alina Pash хтось із них повинен точно перемогти", "Аліна Паш - мега відьма. Шалено радий - що вона пройшла!", "Всі очікувані, крім our Atlantic", "Ураааааааа!!!!! Майкл Соул найкращий!", "Потрібно подивитися номери і живий виступ", "тільки Калуш, тільки перемога", - пишуть люди.

Нагадаємо, Джамала висловила українцям, що думає про Євробачення.

Як повідомляла Politeka, Притула на тлі чуток відповів українцям, чи буде вести Нацвідбір на Євробачення.

Також Politeka писала, що Нацвідбір на" Євробачення " в розпалі, в мережі назвали головного фаворита.