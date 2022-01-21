Украина готовится к предстоящему международному конкурсу "Евровидение-2022", уже объявлен предварительный список кандидатов, которые могут представить нашу страну.

66-й конкурс песни «Евровидение» состоится в Турине, благодаря победе Måneskin с песней «Zitti e buoni», пишет Politeka.net.

На странице украинского Нацотбора опубликовали список кандидатов, которые могут представить нашу страну в этом году. Указанные артисты обладают наибольшим количеством слушателей на стриминговой платформе - Spotify.

Первое место занял KALUSH – 187 000 слушателей, второе - Alina Pash – 170 000, третье - WELLBOY - 141 000, затем идут LAUD, Cloudless, Sofia Shanti, SOWA и другие.

Публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев, пользователи Сети стали голосовать в комментариях (больше всего за Калуша) и высказывать своем мнение по поводу возможных участников:

"Калуш на Евро😍😍😍", "Конечно, что KALUSH на Евро! 🎉😎", "Если выберут Калуша или Веллбоя, то будет треееш, особенно Веллбой :(", "Кто эти люди ? 😂", "Только не Wellboy", "Как по мне артистам Kalush Orchestra и WELLBOY рано ехать на Евровидение!!! Да, в Украине они безумно популярны, но в Европе могут не зайти!!! Хотя, если я услышу песни, возможно, изменю свое мнение!!!! Пока что болею за LAUDa 🔥".

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