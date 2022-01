Как пишет Politeka.net, телеканал «Суспильне», который в этом году занимается организацией Нацотбора, опубликовал список восьми финалистов конкурса. Среди них оказались: Alina Pash с песней «Тіні забутих предків», CLOUDLESS - «All be alright», Kalush Orchestra - «Stefania», Laud - «Head Under Water», Michael Soul - «Demons», Our Atlantic - «Моя Любов», ROXOLANA - «GIRLZZZZ» и Wellboy с композицией «Nozzy Bossy».

12 февраля украинцы смогут наблюдать за финалом конкурса, в котором окончательно определится представитель страны на Евровидении.

Стоит отметить, что в этом году главный музыкальный конкурс Европы пройдет в итальянском Турине благодаря победе Måneskin с песней «Zitti e buoni» на прошлогоднем Евровидении.

Украинцы в сети бурно отреагировали на оглашение списка финалистов Нацотбора. Люди тут же принялись писать, кому желают победы.

«Мои фавориты это Roxolana, Kalush и Alina Pash кто-то из них должен точно победить», «Алина Паш - мега ведьма. Безумно рад - что она прошла!», «Все ожидаемые, кроме Our Atlantic», «Ураааааааа!!!!! Майкл Соул лучший!», «Нужно посмотреть номера и живое выступление», «Только Калуш, только победа», - пишут люди.

