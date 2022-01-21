Украинский шоумен Сергей Притула ответил на слухи о том, что он может стать ведущим национального отбора Евровидения в этом году.

Как пишет Politeka.net, ведущий поделился в своем Инстаграм большим постом, в котором четко дал понять, что не планирует присоединяться к нацотбору на популярный песенный конкурс.

«В сети уже второй день активно обсуждаются кандидатуры ведущих/ведущего очередного национального отбора Евровидения...Я не планировал и не планирую присоединяться к нацотбору ЕВ-2022!... Я останусь вместе с нашей командой по ту сторону экрана, где собираются зрители!», - написал Притула.

Он отметил, что у телеканала «Суспільне», который в этом году стал организатором нацотбора, есть свои «лица» на роль ведущих.

В то же время шоумен пожелал удачи своим коллегам, которым достанется эта роль, отметив, что это будет непростым испытанием.

В комментариях Притула также пошутил над нацотбором на Евровидение в 2019 году, когда он был ведущим. Тогда в Украине разгорелся скандал из-за участия в конкурсе певицы Maruv и дуэта Anna Maria, которые давали концерты в России.

«Вели отбор на Евровидение интересно, молодец, было приятно смотреть отбор, эмоции зашкаливали, все были довольны», - написал под постом Притулы один из комментаторов.

«Да, все! А больше всего Марув и Анна-Мария», - ответил ему ведущий.

Напомним, украинцы устроили бурную дискуссию насчет ведущих Нацотбора на Евровидение.

Как сообщала Politeka, нацотбор на Евровидение-2022, раскрыто, кто может стать ведущим.

Также Politeka писала, что Притула улетел из Украины с женой.