Как передает Politeka.net, Джамала является победительницей международного конкурса "Евровидение" в 2016-ом году. На своей странице в Инстаграм артистка решила заговорить о конкурсе и о том, на что ориентируется при выборе песни на Национальном отборе. Напомним, что Джамала являлась судьей Нацотбора.

"Сейчас начинается именно тот период, когда после определения лонглиста участников отбора все обсуждают: А кто эти люди? А за кого болеть? Песня на любителя А зачем оно нам? 🤪И меня спрашивают, за кого я.

Так как обещала, рассказываю критерии, по которым я, например, определяю своих фаворитов. По-моему, кто эти люди мы знать и не должны 😂 В том то и прикол, что конкурс для всех, кто считает, что у него есть классная вещь! Люди. Участники. Просто люди. Никто не знает, как выиграть. Никто. Рецепт не существует. Только за это уже можно любить этот конкурс

Поехали:

Конечно фаны разных исполнителей могут и должны болеть уже сейчас, но для меня на первом месте – «исключительное исполнение вживую», live всему голова!!!

«Песня на любителя» должна быть только такой!!! 😂 На того самого «любителя», который сразу его слышит среди всех! А если таких любителей сотни, тыщи. Сначала она немного раздражает и привлекает одновременно, а потом возвращаешься к ней снова и снова, ведь в ней что-то 😂

В этом же пункте оставляю story behind. О чем, зачем, кому? Здесь может быть и юмор, но с оглавлением. Вы можете со мной спорить, но факт остается фактом. Даже за последние наши участия супер крутые результаты (3-2), хоть и без первого места, принесли «исключительные исполнительницы исключительно выполнив вживую» 😂🚀 @go_a_band, @zlata.ognevich

С @go_a_band вообще вспомню тот момент, когда пандемия в разгаре, я приглашена к жюри выбирать песню. Мы встречаемся в зуме, многие выражают мнение, что «Соловей был лучше». Но здесь без вариантов. Надо выбрать новое. И @monokatee с нами на связи немного обескуражена, мол, неужели мы выбрали именно «Шум». Откровенно, ситуация и правда вообще нестандартна, как и все, что происходит с нами. По-моему, «Шум» сразу имела это great combo. Исполнение + грув и даже нейминг. "Шум". Клево.

Следующий – это перформанс/образ! 🔥 Без перегрузки - люди, лошади и т.д., а прежде всего гармоничный. Чтобы дополнял, но не мешал. Очень часто наблюдала, как исполнителям ставили нереальные номера, которые тупо убивали песню вживую. Вживую – ключевое!!", — высказалась Джамала.

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